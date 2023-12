Milan, Ielpo: “Adli? Titolare, poi sparito, poi di nuovo titolare”

Mario Ielpo, ex portiere, parla a "Tutti Convocati" su Radio 24 del momento del Milan e in particolare di Adli. Ecco le sue parole

"Le vittorie di sabato sera e quella con la Fiorentina erano ciò che serviva in questo momento, ma i rossoneri non sono completamente fuori dalla crisi. Se vuoi competere non puoi avere dei calciatori che non giocano nel proprio ruolo. Non è normale la situazione infortuni al Milan".