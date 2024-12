Van Der Vaart: “Ibrahimovic? Uno st****o arrogante, abbiamo avuto…”

La risposta alla domanda su com'era Ibrahimovic: "Uno stronzo. Abbiamo avuto grandi liti, non una rissa ma non siamo riusciti ad andare d'accordo. Dal mio punto di vista, era molto arrogante. Io avevo un grande ego ed eravamo entrambi giovani. Due giorni dopo è andato alla Juventus perché o io o lui dovevamo partire. È stato fortunato che la Juventus volesse ingaggiarlo e sono stato fortunato a restare nel club dei miei sogni".

Ha poi concluso:"Abbiamo giocato due volte contro, ma ora è tutto ok tra di noi. Ha scritto qualcosa in merito sul suo libro, una storia che ha fatto scalpore in OIanda e tutt'ora ci sono battute a riguardo. Spero di vederlo ancora perché ho rispetto per lui. Ora ci ridiamo su perché anche io ho commesso degli errori, lui anche, e pure Koeman (l'allenatore dell'Ajax all'epoca, ndr). Eravamo tutti giovani, con un grande ego e pensi di essere il migliore al mondo. Io lo pensavo".