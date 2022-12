Milan, Ibrahimovic: “San Siro fa grande effetto. Milano una seconda casa”

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha parlato con Alberto Angela nello speciale di Natale 'Stasera a Milano', in onda ieri su RaiUno. Lo svedese, classe 1981 , ha parlato del suo rapporto con la città di Milano , ma non soltanto. Ecco un estratto sul giocare a San Siro e sulla città milanese, nella quale lo svedese ha vissuto per tantissimi anni ( INTERVISTA COMPLETA ).

Sull'effetto che gli fa giocare a 'San Siro': "Mi fa un grande effetto, qua per 8-9 anni ha fatto parte della mia carriera, ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, giocare con grandi campioni, lavorare con grandi allenatori e ho conosciuto la città, che per me è come una seconda casa".