Milan, quando Ibrahimovic diede una lezione ai giocatori di San Marino

Vitaioli ha detto: "Eravamo in Svezia a giocare, era una partita dove stavamo andando male. Ibrahimovic ha avuto un contrasto con un mio compagno di squadra. Mentre si alza per chiedergli scusa, il mio compagno gli fa la battuta: "Sai, noi dobbiamo arrangiarci un po' in questa maniera ..." e lui dice: "No, voi non dovete dire così, voi dovete pensare di essere i più forti, perché è cosi che migliorate!"