Milan, Ibrahimovic: “Ritiro? Ora penso a giocare. Mi sento più forte di tutti”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Milan TV in occasione dei suoi 40 anni. Questo un estratto dall'intervista

C'è la possibilità che il legame con il Milan continui anche con un altro ruolo? "Prima devo giocare, dopo pensiamo allo step successivo. Voglio giocare il più possibile, non voglio lamentarmi che potevo giocare. Faccio uscire tutto da me finché non avrò energia per portare risultati fino al mio addio. Oggi non mi sento che sono arrivato a questo step. Mi sento il più forte di tutti, posso aiutare i miei compagni, soddisfare i tifosi. Se c'è un'opportunità dipende dal club, se lo fai diventare facile diventa facile. Chi non vuole lavorare o giocare nel Milan?"