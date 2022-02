Milan, Ibrahimovic: “Non dovevo tornare, Raiola mi ha manipolato”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato del suo ritorno in Europa, concretizzatosi grazie alla 'manipolazione' di Mino Raiola

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato del suo ritorno in Europa, concretizzatosi grazie alla 'manipolazione' di Mino Raiola. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio 105': "Non dovevo tornare. Sono andato in America perché venivo da un infortunio grave. Là è andata benissimo. Mino mi ha manipolato (ride, ndr) e mi ha convinto a venire qui. Non era programmato. In Europa era tutto fermo, serviva il terremoto di Zlatan".