Milan, Ibrahimovic: “La realtà è che ho subito non una, ma tre operazioni”

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale della Svezia e ha toccato tanti temi interessanti, come riportato da Sportbaldet. Tra gli argomenti affrontati dal centravanti rossonero c'è stato anche quello inerente all'infortunio in sé e Ibra ha raccontato come in realtà lui abbia subito non una, ma ben tre operazioni. Di seguito le sue parole.