Milan: Ibrahimovic: “Mino è stato troppo importante per me”

Zlatan Ibrahimovic è uno dei calciatori del Milan che è mancato in questo inizio di stagione. L'attaccante svedese è ai box per l'infortunio al ginocchio che lo ha accompagnato per tutta la scorsa stagione. Ibra, però, non resta fermo anzi. Fa sempre parlare di se. Zlatan Ibrahimovic ha presentato una nuova edizione del suo libro "Adrenalina". Ecco le sue dichiarazioni su Canale 5 durante "Striscia la notizia".