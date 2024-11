Marocchi: “Fonseca ha il diritto di fare l’allenatore. Ibra? Non so se …”

Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato del Milan e del lavoro del tanto criticato Zlatan Ibrahimovic. "Fonseca dovrebbe avere il diritto di fare l’allenatore. Gli allenatori che ho avuto io hanno avuto quasi sempre la fortuna di averne 14 su 20 che sapevano che il calcio è uno sport di squadra. Per le piccole o medie cose ci pensano i compagni di squadra". Infine, l'ex calciatore ha concluso: "Su piccole cose se Maldini gironzola nello spogliatoio può aggiustarle, non so se Ibra gironzola per lo spogliatoio… Ma un compagno di squadra può farlo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Moncada tenta il colpo che farebbe sognare i tifosi >>>