Di Stefano: “Ibra? Il Milan era abituato a presenze fisse come Maldini”

Intervenuto su Sky Sport, Giuseppe Di Stefano ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Paulo Fonseca: "Ibra oggi è il totem del Milan. Non c’era alla terza partita di campionato a Roma contro la Lazio: aveva già lasciato Milano credo 48 ore prima, il giovedì. Ibrahimovic non si è visto in queste settimane di lavoro a Milanello. Anche di confronto, permettetemi di dire. Dopo quello che è successo, l’evento del cooling break e in generale, era il momento dove l’allenatore aveva necessità di supporto da parte soprattutto della dirigenza".