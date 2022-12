Milan, Ibrahimovic: “Quello con la Lazio un gol che sembra semplice”

Zlatan Ibrahimovic continua a far sentire la propria presenza alla squadra, anche se è assente da tempo. L'attaccante del Milan ha rilasciato infatti un'intervista a 'Milan TV', nel format " On The Pitch ". Ecco un estratto sul suo gol contro la Lazio. ( INTERVISTA COMPLETA ).

Sul gol contro la Lazio : "Ho smesso anche di allacciarmi la scarpa perché ho pensato che là stesse per arrivare una situazione in cui potevo fare gol, come attaccante ho deciso subito di correre verso la porta. In più conosco Ante e cosa è capace di fare, infatti mi ha dato un pallone perfetto".

Ancora su quella rete: "Un gol semplice ma che non lo è, perché parte dall'inizio, non dall'ultimo metro. Per un gol così serve un feeling, o ce l'hai o no, non si può creare o imparare. Per questo in una squadra si hanno 11 giocatori diversi in molte cose che vanno insieme", ha concluso Zlatan. Mercato Milan, un colpo dal Real Madrid? Le ultime news >>>