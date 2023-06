Milan, Ibrahimovic: “Inter più forte sulla carta ma non ci sono scuse”

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Rispondendo ad una domanda sul duplice EuroDerby di Champions League , che ha spedito alla finale di Istanbul del prossimo 10 giugno i nerazzurri di Simone Inzaghi , apparsi superiori ai rossoneri di Stefano Pioli , Zlatan ha replicato quanto segue.

«L'Inter è la più forte in Italia, sulla carta. Hanno molta più esperienza e giocatori che erano più pronti del Milan. Che non è una scusa, non ci sono scuse. Perché poi quando metti in campo 11 contro 11, da lì si gioca. E loro hanno fatto meglio di noi», ha spiegato senza mezzi termini Ibra.