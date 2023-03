Milan, Ibrahimovic sull’infortunio: “Non vedevo la luce, ho avuto pazienza”

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato di come ha affrontato l'infortunio e delle difficoltà nell'uscirne

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale della Svezia e ha toccato tanti temi interessanti, come riportato da Sportbaldet. Interrogato sul rientro dall'infortunio, il centravanti rossonero ha parlato delle difficoltà riscontrate nel ricevere feedback positivi, sebbene alla fine la luce sia arrivata con molta pazienza. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Zlatan Ibrahimovic sul rientro dall'infortunio

"Il problema era che il feedback non era positivo. Non vedevo la luce che mi desse energia, che mi desse risposte che ciò che sto facendo è buono. Ma poi è successo qualcosa e sono uscito da una stanza buia e tutto è diventato luminoso e positivo. È stato difficile, ma ho avuto molta pazienza". Milan, ecco come schiererebbe la squadra Luis Enrique >>>