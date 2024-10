Impallomeni: “Il Milan si sta lasciando troppo influenzare da Ibrahimovic”

Milan, che farà Ibrahimovic ora?

"O mandi via Fonseca o prosegui con lui; non ci sono altre opzioni. Il Milan ha la Zlatanite. Quando ha vinto lo Scudetto, c'erano giocatori come Giroud, Ibra, Kessié, Tonali e Kjaer, che erano dei leader. Attualmente, il Milan manca di una vera leadership, e Theo e Leao stanno adottando un atteggiamento simile a quello di Zlatan, ma non possono permetterselo. Non si può semplicemente emulare una figura come Ibra. Il Milan si sta lasciando influenzare troppo dalla presenza di Ibra, e così si creano problemi, si perdono i punti di riferimento. Theo e Leao non sono leader e non possono fungere da riferimenti come quei giocatori. Questo è il problema che devono affrontare".