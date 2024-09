Allenatore Milan, Fonseca via? La giornalista sorprende con un nome mai uscito prima

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha espresso la sua opinione su Paulo Fonseca ai microfoni di calciomercato.it: "Ritengo che l'avventura di Fonseca al Milan sia ormai compromessa. Anche se i dirigenti non avessero intenzione di un cambiamento immediato durante la stagione, la performance contro il Liverpool e la conseguente perdita di fiducia nelle ore successive hanno ridotto la credibilità di Fonseca agli occhi dello spogliatoio. Se il giorno dopo la sconfitta i giornali sono pieni di nomi di potenziali successori, mi chiedo come lo spogliatoio, possa continuare a supportarlo. Dato che già mostrava incertezze nei suoi confronti. Ora il derby rappresenta una prova cruciale. Se i giocatori scendono in campo con determinazione, lo fanno per il loro orgoglio e per cercare di salvare la panchina del loro allenatore. Se invece mostrano lo stesso atteggiamento rinunciatario visto contro il Liverpool, significa che hanno già perso fiducia in lui. A quel punto la dirigenza sarà costretta a cercare un sostituto".