Milan, Ibrahimovic e quella sfuriata ai Galaxy: “Chi parla lo ammazzo”

NEWS MILAN – Joao Pedro, giocatore portoghese ed ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy, ha raccontato un aneddoto riguardante lo svedese.

Queste le sue parole: “Giocavamo in trasferta contro gli Houston Dynamo, stavamo vincendo 1-0, poi siamo stati ripresi sul 2-2 e alla fine abbiamo perso la partita 3-2. A fine partita, negli spogliatoi, Ibrahimovic si è sfogato contro di noi dicendoci ‘se siete venuti qui per andare in spiaggia o passeggiare ad Hollywood dovete dirmelo, e dovete farlo adesso. Ho 300 milioni sul mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. Ora la prima persona che parla lo ammazzo, lo ammazzo davvero’”.

Joao Pedro racconta ancora che oltre questo episodio, Ibrahimovic si è reso protagonista anche di gag divertenti. Il portoghese ha aggiunto ancora: “Una volta stavamo iniziando una partita e qualcuno chiese chi dovesse battere il calcio d’inizio. Un assistente scelse me dicendo che fosse il mio compleanno. Allora Ibrahimovic lo guardò e gli disse: ‘Ogni giorno è il compleanno di Zlatan…dammi la palla! E si mise a ridere...’”. Joao Pedro ha parlato ai microfoni di Record.

