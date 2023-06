Milan, Ibrahimovic: “Mi sento Superman, ma devo avere equilibrio”

Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Rispondendo ad una domanda sulle sue condizioni fisiche attuali, in seguito alla lesione del gemello mediale del polpaccio destro rimediata nello scorso mese di marzo, lo svedese ha risposto:

«Sto bene, sto bene. Ho lavorato tanto, ho forzato tanto, non solo quest’anno anche l’anno scorso. Ma quando ero k.o., la squadra aveva bisogno. E quando hai fatto una cosa per tutta la vita, quando sai cosa devi fare ma non riesci a farlo, allora … continui, perché non ti dai pace, io non mi do pace. Non ho trovato l’equilibrio. Quando arriva tutto, pam, subito arriva niente».