Milan, Ibrahimovic: “L’assist vale come un gol. Questa è la mentalità”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui parla del Milan del presente e anche dei suoi compagni in rossonero

Zlatan Ibrahimovic continua a far sentire la propria presenza alla squadra, anche se è assente da tempo. L'attaccante del Milan ha rilasciato infatti un'intervista a 'Milan TV', nel format " On The Pitch ". Ecco un estratto sui compagni che ha avuto in rossonero e su quello che chiede ai giocatori. Lo svedese ha rilasciato delle parole molto interessanti anche sulla differenza tra fare un gol e un assist ( INTERVISTA COMPLETA ).

Sulla richiesta ai compagni: "Ai giovani chiedo sempre se davanti al portiere con un compagno segna o fa assist. Se mi dice la prima con me è difficile che giochi, perché l'assist vale come un gol, quella è la mentalità giusta. Ci sono poi dei giocatori che puntano solo al gol, ma per me così non godi uguale, non sei completo, sei più completo se porti un compagno al tuo livello". Milan, un Giroud da record. Pioli lo attende a braccia aperte