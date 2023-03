Milan, Ibrahimovic: “Esclusione dalla lista Champions? Non stavo bene”

L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale della Svezia e ha toccato tanti temi interessanti, come riportato da Sportbaldet. Il centravanti scandinavo, come noto, è stato escluso dalla lista Champions League dal Diavolo e di fatto non sarà convocabile per i prossimi impegni. A tal proposito Ibra ha voluto chiarire come al momento della consegna dei nominativi non si sentisse bene, per cui non aveva senso inserirlo nelle sue condizioni, sebbene dieci giorni più tardi si sentisse rinato. Di seguito le sue parole.