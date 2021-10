Milan, Ibrahimovic: “Capello mi massacrava. Lui giocava con la mia testa”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha rilasciato un'intervista a Milan TV in occasione dei suoi 40 anni. Ecco un piccolo estratto

Su Djokovic : "Prima di tutto ha una testa balcana, appena esplode fa bene. Quando ti arrabbi fai il meglio possibile, sei più concentrato, hai più voglia e sei attento. Quando ti rilassi non sei allo stesso livello. Quando si arrabbia Nole fa uscire il massimo, come me. Così mi sento vivo e ho più energia. E' completo come atleta, Nole è come me, più completo possibile".

Sulla famiglia: "Quando ho conosciuto Helena ha deciso di vivere in Italia con me. Ero più attivo prima di conoscere lei, poi più tranquillo e stabile. Non c'era calcio in casa come prima di lei. Quando sono nati i bimbi ancora meno, più tranquillità e meno stress per staccare dal calcio e rilassarmi. Due nuove vita nella mia vita è un'altra responsabilità. Bello vederli, sono ancora piccoli, l'importante è che stanno bene. Sto provando a farli diventare indipendenti. Ognuno ha un suo carattere e personalità. Non devono avere le stesse cose degli altri. Il piccolo ha poca pazienza come me. Il più grande ha fisico come me, più riservato. Il piccolo è più aperto. Hanno tanta fiducia, loro pensano già di essere più forti di me. Questo lo hanno preso da me. Io devo vincere sempre, è uguale per loro".