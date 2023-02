Milan, Ibrahimovic svela in diretta un messaggio Whatsapp di Ambrosini

Durante il consueto post partita, intervistato ai microfoni di DAZN, Zlatan Ibrahimovic ha letto, in diretta, il messaggio Whatsapp mandatogli da Massimo Ambrosini subito dopo la conclusione di Milan-Atalanta. Lo svedese avrebbe voluto posticipare la lettura come spiegato nelle sue parole: "Lo leggo quando finisce l'adrenalina" per poi, incitato, prendere il cellulare. Il testo comprendeva l'opinione dell'ex centrocampista rossonero, poi ripetuta anche in studio: "My friend, sono molto contento per te. Ti ho visto libero nei movimenti. Un abbraccio".