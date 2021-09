Milan, Ibrahimovic: “Abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata a Sportweek ha parlato della crescita della squadra rossonera

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic ha parlato della crescita della squadra rossonera dal momento del suo arrivo: "Quando sono arrivato e ho chiesto nello spogliatoio quanti avessero giocato una partita in Champions hanno alzato la mano in due. Pensavo fosse uno scherzo… Ma l’obiettivo era la Champions e vincere lo scudetto, non ho avuto successo su questo, ma ci siamo andati vicini, siamo arrivati secondi. Non è solo grazie a me, abbiamo fatto un grande lavoro tutti insieme. I compagni, anche quelli giovani e inesperti, hanno capito cosa serve per arrivare dove siamo arrivati a maggio scorso, ma anche che manca qualcosa per arrivare primi. Stiamo tutti lavorando molto su questo". Oggi c'è Spezia-Milan: ecco le probabili formazioni. Pioli sorprende.