Milan, i ricordi di Kaka: “Il 2007 è stato l’anno più bello della mia carriera”

Ricardo Kaka, ex giocatore rossonero, nell'intervista rilasciata a Milan TV ha parlato della sua carriera da giocatore

Ricardo Kaka, ex giocatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Kaka ha parlato anche delal sua carriera da giocatore: "Il 2007 è stato l'anno più bello della mia carriera a livello di risultati e a livello collettivo. Nel 2006 Sheva va via e quindi Ancelotti mi cambia il ruolo: ero diventato una seconda punta e riesco a diventare il capocannoniere della Champions League. Per me è bellissimo poter raccontare una cosa di questo tipo". Milan, duello di mercato con la Juve per il nuovo Pogba. Le ultime >>>