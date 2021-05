Milan, i complimenti di Moratti: “Ha fatto un piccolo miracolo” | News

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, nell'intervista rilasciata al "Quotidiano Sportivo", ha parlato anche di Milan

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del "Quotidiano Sportivo". Moratti, tra le tante cose, ha parlato anche di Milan e della stagione disputata: "Il Milan ha fatto un piccolo miracolo, grazie al suo allenatore che ha saputo resistere a tante difficoltà iniziali per poi costruire qualcosa di molto positivo. E poi l'avvio di stagione di Ibra ha dato un timbro al gruppo, insegnando come si fa a vincere".