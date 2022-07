Milan, senti Hoefkens (all. Brugge): “Ho chiesto a De Ketelaere di restare”

Carl Hoefkens, tecnico del Club Brugge, ha parlato di Charles De Ketelaere, grande obiettivo del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri sembrano ormai aver puntato con decisione il talento classe 2001 per regalare a Stefano Pioli il rinforzo tanto atteso sulla trequarti. Da parte del calciatore c'è l'assoluta apertura al Milan e il gradimento per un club con così tanto storia e fascino. Il Leeds United, che aveva offerto 37 milioni di euro tra parte fissa e bonus, si sta rassegnando visto che De Ketelaere vuole continuare ad essere protagonista anche in Champions League, cosa che potrebbe fare con i rossoneri.