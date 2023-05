Milan, Henry: “Se non si qualifica per la Champions League…”

Thierry Henry , ex attaccante di Juventus, Arsenal e Barcellona, intervenuto a CBS Sports Golazo in occasione del derby di Milano, ha parlato così del Milan e dei suoi tifosi, soprattutto in caso di una mancata qualificazione per la prossima edizione di Champions League. Ecco le sue parole.

"La carica dei tifosi del Milan per la squadra rossonera? Se non si qualificano per la Champions League del prossimo anno, allora si scatenerà l'inferno. I tifosi ne hanno abbastanza". L'obiettivo Champions resta fondamentale per il Milan, per il calciomercato e per la prossima stagione. Pioli e i suoi, hanno tre partite per poter recuperare. LEGGI ANCHE: De Ketelaere in bilico? Ecco una possibile opzione