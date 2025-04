Milan, Helveg: “Italiani? Scelte ridotte. Conceicao? Qui non c’è tempo”

Milan, Helveg e la mancanza di italiani — "In futuro avere più italiani in campo non è una scelta sbagliata, ma non è facile da realizzare perché la possibilità di scelta sul mercato è ridotta".

Sulla stagione del Milan — "Forse sono mancate un po’ di calma e di stabilità. È un peccato perché il Milan per la sua storia meriterebbe un’altra classifica. Se non si qualificherà per la Champions, la prossima annata dovrà riorganizzarsi e rilanciarsi. Coppa Italia? Non sarebbe male perché vorrebbe dire eliminare in semifinale l’Inter e giocare in Europa League. I derby di Milano li ho vissuti con entrambe le maglie e me li ricordo bene: in carriera non ho mai trovato gare così avvincenti e sentite dalla gente".

Su Conceicao — "Ci siamo sfidati in campo ed era uno che vedeva il gioco in anticipo. Come allenatore per lui parlano i risultati ottenuti con il Porto. Al Milan ha iniziato conquistando la Supercoppa italiana, ma qua basta che qualcosa vada male perché la strada diventi in salita. In club così non c’è tempo per rimediare: devi vincere e basta".

Su Udinese-Milan — "Spero bella. Ho visto il Milan contro la Fiorentina e ha rimontato bene. Però non chiedetemi per chi tiferò: non posso scegliere...".