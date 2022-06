Milan, Helveg: “Mi auguro ci sia il salto di qualità anche in Europa”

Thomas Helveg, ex difensore rossonero, ha parlato della grande stagione del Milan, ma si augura un salto di qualità anche in Europa

Thomas Helveg , ex difensore rossonero, ha parlato della grande stagione del Milan , ma si augura un salto di qualità anche in Europa. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su Milan TV.

“Penso che ci si può sempre migliorare, ma la rosa quest’anno ha dimostrato di essere capace esprimendo un certo livello di qualità. Mi auguro che il Milan possa fare il salto di qualità anche in Europa. Adesso c’è euforia per lo Scudetto però il prossimo anno ci aspettano altre prove sia in campionato sia in Europa. Bisogna darsi da fare”. Milan, colpo a sorpresa sulla sinistra? Le ultime news di mercato >>>