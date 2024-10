Milan, Gullit: “Scudetto? Da tifoso dico si, ma non è giusto…”

Ruud Gullit, ex giocatore e leggenda del Milan, è stato il protagonista di una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Argomento ovviamente il suo Milan. Morata, Reijnders, Fonseca, Ibrahimovic e non solo . Ecco il parere dell'olandese sulle prospettive del Diavolo. Qui il suo pensiero sullo Scudetto ( LE PAROLE COMPLETE ).

«Parlo da tifoso e dico di sì. Ciò premesso, credo che non sia giusto mettere pressione a questo gruppo che nelle ultime due estati ha cambiato quasi due terzi della rosa, oltre all’allenatore che ha un modo diverso di giocare rispetto al suo predecessore. Due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate non rappresentavano certo il valore del Milan. Gli ultimi tre successi in Serie A hanno rimesso le cose a posto, anche se la squadra è ancora in fase di crescita: deve lavorare giorno dopo giorno perché i margini di miglioramento sono notevoli soprattutto in fase difensiva». LEGGI ANCHE: Milan, Musah è la chiave di volta della stagione: ecco il motivo