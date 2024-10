Milan, Gullit: “Morata? Può risolvere tanti problemi. Grande acquisto”

Ruud Gullit, ex giocatore e leggenda del Milan, ha parlato delle prospettive del Diavolo. Ecco il suo pensiero su Alvaro Morata

Ruud Gullit, ex giocatore e leggenda del Milan, è stato il protagonista di una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Argomento ovviamente il suo Milan. Morata, Reijnders, Fonseca, Ibrahimovic e non solo . Ecco il parere dell'olandese sulle prospettive del Diavolo. Qui il suo pensiero su Morata ( LE PAROLE COMPLETE ).

«Morata è un grande acquisto, un attaccante che sa far gol, ma che i compagni devono mettere nelle condizioni di poter far male. Lui il suo contributo lo dà sempre perché svaria per tutto il fronte offensivo e apre gli spazi. Uno così fa sempre comodo e può risolvere tanti problemi».