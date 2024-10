Milan, Graziani difende Leao e accusa Fonseca: e va controcorrente su Reijnders

"Leao in panca? L'allenatore ha i giocatori in mano tutti i giorni. L'allenatore mette sempre i giocatori più competitivi in campo. Ci sta che Leao possa andare in panchina. Non ci sta che non metta Leao a fine partita, quando il Milan era sempre dentro la sua area e poteva ripartire. In quel modo si poteva fare anche il secondo gol. Se l'Udinese avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla e oggi su Fonseca si scatenavano le critiche di mezzo mondo. Ha vinto e va bene. Ma ripeto, io avrei messo Leao alla fine. Poteva fare la differenza in quei momenti. L'espulsione di Reijnders? Lui interviene in un modo scomposto. In Italia questi episodi vengono sanzionati in modo diverso, in Europa non li fischiano. L'espulsione ci può stare. Ma Reijnders cosa c'entrava lì? I due difensori dove erano?".