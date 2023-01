Milan, Gotti: “Maldini non ha caratteristiche del guerriero”

Il Milan negli ultimi anni, ha portato a Milanello parecchi talenti. Questo grazie al lavoro della dirigenza formata da Paolo Maldini e Frederic Massara, che sono stati in grado di trovare giovani calciatori nel calciomercato. Anche dalla Primavera, il Milan ha trovato dei giovani talenti, come Calabria e Pobega. Daniel Maldini, invece, al momento non è ancora eslposo nella Serie A. L'italiano al momento, è in prestito allo Spezia.