Milan, Giunti su Shevchenko: “Restava dopo l’allenamento per migliorare”

Federico Giunti, ex calciatore del Milan, ha espresso il proprio pensiero su Andriy Shevchenko e sul suo impegno in allenamento

Sheva è stato per i suoi compagni al Milan un punto di riferimento tanto in campo, grazie i numerosi gol messi a segno, quanto fuori dal campo, come ad esempio nelle sessioni di allenamento. L'Usignolo di Kiev, come era chiamato l'ucraino, dimostrava la propria serietà e il proprio impegno cercando sempre il meglio da sé stesso.