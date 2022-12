Milan, Giuliani elogia Maignan: “La sua forza è quella mentale”

Una delle note più liete degli ultimi anni in casa Milan è senza dubbio Mike Maignan. Il portiere ex Lilla è arrivato in rossonero con l'obiettivo di non far rimpiangere il partente Gianluigi Donnarumma ed ha finito per stupire tutti grazie alle sue solide prestazioni. Ma ad impressionare di Maignan è stato anche il carisma messo in campo e le caratteristiche tipiche del leader, che lo hanno reso uno dei punti fermi dello spogliatoio del Milan. Ad elogiare questa sua dote ci ha pensato la collega Laura Giuliani, che milita nella squadra femminile.