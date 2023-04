Milan, Giroud: “A Meret ho chiesto se sapeva dove avrei calciato il rigore”

Intervistato da L'Equipe, Olivier Giroud ha svelato un retroscena accaduto durante il match di Champions League tra Napoli e Milan : "Quando Meret ha parato il mio rigore, questo mi frullava nella testa: a fine partita sono andato a chiedergli se sapeva dove avrei calciato. Lui mi ha detto: "Là". Sono rimasto concentrato. Come dopo l'occasione che ho avuto contro l'Inghilterra ai Mondiali, poi ho segnato poco dopo. Sapevo che ne avrei avute altre".

L'attaccante francese ha poi concluso: "Meret ha fatto poi un'altra parata, ma non ho sbagliato la terza chance. Ho concluso l'exploit di Leao. Quando ha spazio Rafa è devastante. Sapevo dove dovevo mettermi. Ho giocato su una gamba, avevo male a un tendine. Come tutta la squadra, mi sono sacrificato. Questa squadra ha il senso di collettivo. Con questo spirito, possiamo sognare tutto".