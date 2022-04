Milan, Giroud: “Dopo la sconfitta dell’Inter siamo più carichi”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato della vittoria contro la Lazio, ma anche della sconfitta dell'Inter contro il Bologna

Sull'emozione provata dopo la vittoria contro la Lazio : "Un'emozione pazzesca, con diecimila tifosi del Milan all'Olimpico. Sapevamo che sarebbe stata una grande partita e l'abbiamo giocata bene dall'inizio, ma è mancato un po' di concretezza nella finalizzazione in area di rigore. Abbiamo creduto alla vittoria fino alla fine. Come dico sempre: succede a chi ci crede . La fine della partita è stata un'emozione bellissima".

'Succede a chi ci crede' è il motto dei questo Milan? "Mi piace perché sottolinea anche una grande fede. Non possiamo ovviamente nasconderci oggi, ma siamo molto concentrati soltanto sulla partita di domenica. La cosa più importante è che l'Inter abbia perso ha Bologna e che abbiamo il destino nelle nostre mani. Dobbiamo stare concentrati sul nostro gioco. Con la sconfitta dell'Inter adesso siamo più carichi. Abbiamo umiltà e fiducia per vincere ogni partita". Le Top News di oggi sul Milan: Scaroni sul Nuovo Stadio, paura per Mino Raiola