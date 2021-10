Milan, Giroud: “Ibrahimovic è un ottimo esempio per i giovani”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata a Football Ramble, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista al podcast Football Ramble. Giroud ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra in rossonero: "Lewandowski ha 32 anni ed è ancora giovane ma Zlatan è un ottimo esempio per i giovani professionisti. Tutto ciò che fai per restare in forma è importante e se il tuo corpo ti permette di giocare fino a 40 anni, bisogna mantenere la propria testa concentrata e determinata. Questo è fondamentale. Se il corpo non regge, allora smetti ma se sei in una buona forma, come mi sento ora, allora la differenza la fa quanto vuoi andare avanti e migliorare. La determinazione che hai in partita e la fame di vincere titoli, è una questione di attitudine e mentalità e penso che Zlatan in questo sia il migliore. Sapete quanto creda in sé stesso e quanto voglia ottenere grandi traguardi. Non so se potrò giocare fino a 40 anni ma voglio fare ancora 2-3 anni al top". Le Top News di oggi: il Milan offre il rinnovo a Theo Hernandez, l'annuncio di Juric sul futuro di Belotti e non solo