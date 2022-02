Milan, Giroud: “Derby? Eravamo sicuri di ribaltare il risultato”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata al settimanale GQ, ha parlato della vittoria nel derby contro l'Inter

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del settimanale GQ. Giroud ha parlato della vittoria nel derby, deciso da una sua doppietta: "Nel primo tempo sapevamo di non aver giocato molto bene. Nella ripresa siamo scesi in campo sicuri di poter ribaltare il risultato. Il derby è una partita speciale, ti dà un’adrenalina incredibile. Vincerlo con una mia doppietta, segnando entrambe le reti sotto la nostra curva, è stata un’emozione veramente forte". Milan, a centrocampo un ex Inter? Le ultime news di mercato >>>