Milan, Giroud su De Ketelaere: “Volevo che segnasse”

Su Charles De Ketelaere: "Dopo il colpo di testa fuori contro il Tottenham l'ho abbracciato. È in questi momenti difficili che dobbiamo far sentire il nostro sostegno ai compagni: ora gli mancano fiducia e spontaneità, ha bisogno di un gol perché cambi tutto. Volevo che segnasse anche perché contro la Sampdoria gli hanno annullato un gol per un mio fuorigioco, è colpa mia se non si è già sbloccato. Spero che segni a Londra contro il Tottenham". Milan, Messias: “Non abbiamo capito cos’è successo. Dobbiamo lavorare”