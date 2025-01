Milan-Girona, Musah: “Vi svelo una regola di Conceicao. Al Bernabeu …”

Su Sergio Conceicao: "Non è un segreto che è una persona con un carattere forte e che ce lo sta trasmettendo. È qua per aiutarci e siamo un gruppo unito insieme: ci aiuta e noi proviamo a portare i risultati in campo. Ogni allenatore viene con le sue idee, noi siamo qua per ascoltare: noi vogliamo vincere, come abbiamo fatto in Arabia per la Supercoppa. Questo ci ha dato fiducia e consapevolezza di poter vincere tanti altri trofei: è stato bello vincere un trofeo e abbiamo questa sensazione adesso, vogliamo farlo ancora".