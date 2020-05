Milan, Giovanni Galli: “Maldini e Boban? Non hanno colpe: il motivo”

MILAN NEWS – Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato dell’operato di Zvonimir Boban e Paolo Maldini ai microfoni di ‘Milan Hello’. Ecco le sue dichiarazioni: “La squadra di quest’anno è frutto di quattro idee di calcio diverse, con giocatori di Galliani, con giocatori di Mirabelli, giocatori di Leonardo e poi Boban e Maldini. Difficile adattarli in poco tempo, il Milan ha sofferto questo. Zvone e Paolo hanno a cuore il club. Nel calcio sbagliano tutti, ma un conto è farlo per incompetenza, un conto per amore. Se Boban e Maldini hanno sbagliato lo hanno fatto per amore, non per incompetenza. Paolo ha titolo per poter stare in questo Milan”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

