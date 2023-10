Milan, Giovanni Galli: “Il vero crack può essere Chukwueze. Sembra Robben”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport presenti opinioni di alcuni ex giocatori del Milan. Ecco il parere di Giovanni Galli

Il Milan , rispetto agli scorsi anni, è cambiato tantissimo nel suo modo di operare, di fare calciomercato e anche a livello societario e dirigenziale . L'arrivo di Gerry Cardinale ha cambiato le prospettive del club, specialmente nelle sessione di mercato e per quanto riguardo il nuovo stadio rossonero. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport riporta proprio delle opinioni di alcuni ex rossoneri sul nuovo Milan . Ecco il pensiero di Giovanni Galli.

"Il Milan è divertente. Bene Reijnders e Pulisic ma per me il vero crack può essere Chukwueze: in Liga era devastante, sembra Robben".