Milan, Gilardino: “Brahim Diaz ha fatto il salto di qualità. Su Leao…”

Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Brahim Diaz

Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Gilardino ha parlato di alcuni singoli nella rosa rossonera: "Leao può spaccare le partite con la sua velocità e nell’uno contro uno. Può e deve farlo. Brahim ha fatto il salto di qualità, vedo una crescita esponenziale. È bravissimo tra le linee, se diventa un po’ più concreto sarà un top. Uno che vorrei sempre avere dalla mia parte è Rebic: non molla mai, ha una forza mentale straordinaria". Milan, le top news di oggi: c'è un'idea per il centrocampo.