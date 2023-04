Milan, Gilardino: “Vedere tante squadre italiane in semifinale è incredibile”

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa ed ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle italiane in semifinale nelle coppe

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa ed ex calciatore rossonero, è stato ospite negli studi di 'DAZN' e ha parlato delle squadre arrivate in semifinale nelle coppe europee, sostenendo come la presenza di Milan, Inter, Roma, Juventus e Fiorentina sia un nuovo inizio per il calcio italiano e allo stesso tempo è un traguardo incredibile. Di seguito le sue parole a riguardo.