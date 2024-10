Milan, Gherarducci contro la dirigenza: tanti errori. E Maldini…

Su Fonseca

«Io non do nessuna colpa a Fonseca. Credo che il Milan abbia dei buoni giocatori ma sia una squadra costruita molto male, sicuramente incompleta con una caricatura di terzino destro pagato 18 milioni, senza un terzino sinistro di ricambio e senza ricambi a centrocampo. L’acquisto di Emerson Royal grida vendetta. Per quelle cifre compravi Bellanova che almeno era italiano e che ti serve anche per le liste Champions».