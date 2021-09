Milan, Gerry Scotti: “La Juventus non muore mai, ottimo il pareggio”

Gerry Scotti, noto conduttore televisivo e tifoso del Milan, ha parlato del pareggio contro la Juventus e non solo. Queste le dichiarazioni

Gerry Scotti, noto conduttore televisivo e tifoso del Milan, ha parlato del pareggio contro la Juventus e non solo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "L'1-1 contro la Juventus? Col pareggio mi sono sentito meglio, prendere il gol all'inizio non è stato bellissimo. Va benissimo così, con la Juve un punto in preventivo a Torino ci stava. Sono le prossime due gare in cui dobbiamo portare a casa 6 punti".