Milan, Gentile: “La sfida al Tottenham al momento è proibitiva”

Riccardo Gentile, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida del Milan con il Tottenham

Una delle prossime sfide che il Milan dovrà affrontare sarà quella di Champions League contro il Tottenham. A tal proposito è intervenuto Riccardo Gentile ai microfoni di Sky Sport, sostenendo come al momento per i rossoneri si tratti di una partita proibitiva. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Riccardo Gentile sul match contro il Tottenham

“Il Milan sta vivendo un momento difficile, attualmente la sfida con il Tottenham è proibitiva. In una serata come quella però può ritrovare il vecchio smalto. Il Tottenham ha avuto dei segnali di ripresa, è reduce dalla vittoria con il Manchester City. È chiaramente favorito”. Milan, ecco i segreti sul prossimo avversario in Champions League >>>