Milan, Gentile: “Giroud non è un goleador alla Immobile. Sui trequartisti…”

Riccardo Gentile, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Olivier Giroud e sull'attacco del Milan, un reparto in difficoltà

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Riccardo Gentile ha espresso il suo pensiero in merito all'attacco del Milan, reparto che appare ultimamente in difficoltà. Queste le dichiarazioni del giornalista: "È stato un azzardo, anche se è sempre facile parlare col senno di poi, non continuare con Ibra che è sempre stato decisivo. La carriera del suo sostituto, Giroud, ci dice due cose. Il francese non è mai stato un grandissimo goleador: lui vince il Mondiale senza mai segnare. Poi ha la capacità di far giocare bene la squadra, di essere un uomo prezioso e nessuno glielo può togliere. In questo campionato, il primo con il Milan, Giroud non segna tantissimo ma segna dei gol fondamentali. Il francese ha tantissime qualità ma non è un goleador alla Ciro Immobile, per fare un esempio. Quindi proprio numericamente mancano quei gol".