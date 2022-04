Milan-Genoa, Tomori: “Partita difficile. Derby? Siamo pronti” | News

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Milan Tv' al termine del match tra Milan e Genoa

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' al termine di Milan-Genoa , gara conclusa 2-0 in favore dei rossoneri, Fikayo Tomori ha rilasciato delle dichiarazioni.

Sulla partita: "Era una partita difficile, sapevamo che nelle ultime due partite non abbiamo dato come volevamo. Siamo felici, anche per lo stadio pieno. Dobbiamo continuare così anche con Inter e Lazio".