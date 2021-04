Milan-Genoa, Tecca: “Occasione rossonera imperdibile per un motivo”

Massimo Tecca, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del match tra Milan e Genoa. Ecco perché può essere un'occasione per i rossoneri

Massimo Tecca, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato del match tra Milan e Genoa. I rossoneri vogliono dare continuità alla vittoria sofferta contro il Parma per continuare a lottare per un posto in Champions League. Perché può essere un'occasione imperdibile per la squadra di Stefano Pioli? La spiegazione: "Il Milan affronta una squadra abbastanza tranquilla e quindi è un’occasione rara, imperdibile, per tenere a freno e guadagnare punti sulla Juventus, sull’Atalanta e ovviamente anche sul Napoli". Intanto ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Genoa: quasi tutto deciso